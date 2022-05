En hollandsk bomtrawler blev i weekenden taget af Fiskeristyrelsen i at fiske med ulovlige redskaber.

Endnu et hollandsk skib er taget for ulovlig fiskeri i Nordsøen

Endnu et hollandsk fiskefartøj er blevet taget i at fiske med ulovlige redskaber i Nordsøen.

Det oplyser Fiskeristyrelsen i en pressemeddelelse.

Sagen er endnu ikke færdigbehandlet. Fiskeristyrelsen vurderer dog foreløbigt, at sagen vil blive anmeldt til politiet med et bødekrav på op til 400.000 kroner.

Tidligere i maj og i april blev to hollandske fiskefartøjer politianmeldt for ulovligt fiskeri efter rødspætter i et yngleområde i Nordsøen.

Alle tre skibe er bomtrawlere. Det er et fiskefartøj, der bruger et trawl, som slæbes hen over havbunden.

I den seneste sag fra weekenden opdagede Fiskeristyrelsens kontrolskib "Vestkysten", at den hollandske bomtrawler fiskede med ulovlige inderposer i trawlene.

En inderpose er en ulovlig, fintmasket fangstpose, som er monteret inden i det lovlige trawl, lyder det i pressemeddelelsen.

Fiskeri med inderpose forhindrer små fisk i at slippe ud af trawlet og er et brud på reglerne, skriver Fiskeristyrelsen videre.

- Når man fisker med inderposer, fanger man også de mindste fisk i bestandene. Det er et klart brud på EU’s fælles fiskeripolitik, der skal sikre et bæredygtigt fiskeri, siger Jesper Bech Eiersted, skibsfører på "Vestkysten", i pressemeddelelsen.

- Ud over de ulovlige inderposer blev det under fiskerikontrollen konstateret, at der ligeledes foregik ulovligt udsmid af fisk. Ifølge reglerne skal den fulde fangst altid medbringes i land, så der kan afskrives de rette mængder fisk på kvoterne.

Fiskeristyrelsen oplyser videre, at en samlet oversigt over større overtrædelsessager og politianmeldelser i 2022 forventes offentliggjort i midten af juni.

/ritzau/