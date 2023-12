Energi Danmark indgår bonusforlig med energihandlere

Sagen om de tre energihandlere, der mente at have 1,1 milliarder kroner i bonusser til gode hos deres daværende arbejdsgiver, Energi Danmark, er afsluttet.

Parterne har indgået et forlig, der betyder, at de tre tidligere ansatte tilsammen modtager 74,6 millioner kroner mod at frafalde alle krav mod Energi Danmark.

Beløbet inkluderer de 11 millioner kroner, de allerede har fået udbetalt.

Selv om Energi Danmark mente at have en god sag, valgte selskabet alligevel at klare sagen uden om domstolene.

- Rationelt set er dagens aftale den rigtige løsning for Energi Danmark. Ved at indgå denne aftale har vi fjernet en lille risiko - men dog en risiko - for at tabe et meget stort beløb.

- I stedet for at bruge energi, kræfter og mange penge på en lang og potentielt opslidende retssag, kan vi nu fokusere på at bringe Energi Danmark godt videre, siger bestyrelsesformand Jesper Hjulmand og næstformand Jacob Vittrup i en pressemeddelelse.

/ritzau/