Energibevidste elkunder trækker Norlys-resultat ned

Danskerne er blevet mere opmærksomme på deres elforbrug, og det kan ses i energikoncernen Norlys' regnskab for første halvår 2023.

Her er driftsresultatet skrumpet fra 1,7 milliarder kroner i samme periode året forinden til 1,3 milliarder.

- Det er rigtigt positivt, at forbrugerne holder fast i de gode vaner fra efteråret med at spare på strømmen. Men som en virksomhed, der blandt andet lever af at sælge strøm, har det naturligvis også betydning for vores bundlinje, siger Gert Vinther Jørgensen, der er økonomidirektør i Norlys.

Norlys sælger og distribuerer dog andet end strøm, og tv- og internetforretningen er med til at genere et pænt overskud, der blandt andet skal investeres i at udbygge el- og fibernettet, ligesom Norlys også er i gang med at opbygge en ladestanderforretning til elbiler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Norlys opnåede i 2022 et rekordoverskud på 4,2 milliarder før skat, blandt andet som følge af en ekstraordinært stor indtjening i datterselskabet Norlys Energy Trading, der nød godt af de kraftigt svingende energipriser.

Men der er faldet ro på energimarkederne, og derfor forventes overskuddet herfra at blive langt mindre i år.

Samtidig har det brugerejede elselskab som følge af sidste års store plus på bundlinjen besluttet at give rabat til sine 800.000 kunder og andelshavere på sammenlagt 750 millioner kroner.

Norlys indgik i foråret en aftale om at købe Telias danske forretning. Hvis handlen får grønt lys af konkurrencemyndighederne, forventes den at blive gennemført i første kvartal 2024.

/ritzau/