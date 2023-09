Energibranchen opfordrer til lavere forventninger til udbud af havvind

De danske politikere bør sænke forventningerne til, hvad staten skal tjene på et kommende udbud af ni megawatt havvind.

Det mener Kristian Jensen, der er administrerende direktør i brancheorganisationen Green Power Denmark.

Fredag stod det klart, at et britisk udbud af havvind endte med nul bud. Og det bør få alarmklokkerne til at ringe i Danmark, mener Kristian Jensen.

- Det viser, at hvis man strammer kravene for meget i udbuddene eller sætter forventningerne for højt, til hvor meget man skal have i leje, risikerer man at blive slemt skuffet, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor opfordrer Kristian Jensen politikerne til at sikre attraktive vilkår i det kommende udbud. Ellers risikerer man at ende uden bud.

- Det vigtigste ved havvind er, at det leverer grøn og CO2-fri elektricitet til danske forbrugere og virksomheder. Det kommer ikke til at ske i Storbritannien, fordi man har strammet kravene for meget, siger Kristian Jensen.

Inden det britiske udbud floppede, havde udviklere advaret de britiske myndigheder om, at støtten til projekterne ikke var høj nok til at modsvare de stigende omkostninger.

Det skrev Financial Times tidligere fredag.

Kristian Jensen vurderer dog, at det danske udbud er mere attraktivt end det britiske. Derfor er det også fortsat hans forventning, at der vil komme bud på de ni gigawatt havvind herhjemme.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men der er flere ting i det danske udbud, som kan betyde, at buddene ikke bliver nær så store, mener han.

Det er blandt andet en række krav til bæredygtighed og sociale forhold, samt at der skal betales leje af havbunden til staten.

Grundlæggende så Kristian Jensen gerne, at man havde overvejet overskudsdeling fremfor havbundsleje. Det er dog for sent i processen nu, mener han.

- Det vil klart gøre det mere attraktivt. Men det betyder at den politiske ramme skal brydes op. Og hvis vi skal nå at få grøn strøm inden 2030, vil jeg ikke anbefale at bryde aftalen op, siger Kristian Jensen.

/ritzau/