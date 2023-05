Energihandelsselskab 33-doblede sit overskud sidste år

Danske Nitor Energy er det seneste i rækken af energihandelsselskaber, der er kommet ud af 2022 med markante overskud. Mere præcist tjente selskabet 2,9 milliarder kroner før skat.

Det skriver erhvervsmediet Finans fredag, efter at det relativt nystartede selskab har offentliggjort sit årsregnskab.

Heraf fremgår det, at Nitor Energys overskud før skat i 2022 var 33 gange større end i 2021.

- Resultatet er markant højere end ventet på grund af de exceptionelle forhold på energimarkederne i 2022, skriver Nitor Energy i sit årsregnskab.

Artiklen fortsætter under annoncen

Energimarkedet fungerer ligesom markedet for aktier og andre varer, når strøm og gas købes og sælges på tværs af landegrænser.

Det sker på energibørser, hvor handlere forsøger at forudse udviklingen og dermed tjene penge på udsving i priserne. Sidste år var der meget store udsving.

Den administrerende direktør for Nitor Energy, Simon Birch Hansen, forklarer over for Finans resultatet med forholdene på markedet, og at selskabet er nyt og nu er kommet i gang.

- Det er vores første resultat, hvor vi er oppe i fulde omdrejninger. Sidste år var et interessant og udfordrende år på energimarkederne med stor usikkerhed, siger han til erhvervsmediet.

Selskabet blev grundlagt i 2017, men det første hele år med energihandel var 2021.

Nitor Energy, som har hovedsæde i Aarhus, øgede det gennemsnitlige antal medarbejdere fra 19 til 31 fra 2021 til 2022. Året sluttede med 47 ansatte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Af regnskabet fremgår det, at der til medarbejderne i 2022 blev udbetalt omtrent 363 millioner kroner i løn.

- Dette års markante stigning i overskuddet har udløst en stor bonus, skriver Nitor Energy i sit regnskab.

- Bonusudbetalingerne er grunden til, at selskabets gennemsnitlige lønomkostninger er steget markant.

Netop bonusser og lønninger i branchen har været genstand for stor politisk diskussion efter sidste års udvikling.

Særligt en sag om tre energihandlere, som stod til bonusser på trecifrede millionbeløb i Energi Danmark, har fået stor opmærksomhed, efter at Finans har skrevet om historien.

/ritzau/