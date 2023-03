Energihandlere er klar til at gå i retten for kæmpebonusser

De tre medarbejdere, der har optjent enorme millionbonusser i Energi Danmark, er klar til at gå rettens vej for at få deres penge.

Det siger deres advokat, som er hyret af de tre medarbejderes fagforening, Djøf, til at føre sagen, til Finans.

Medarbejderne mener, at de er i deres fulde ret til at få bonusserne udbetalt.

- Vores primære argument er, at der er indgået fuldstændigt gyldige aftaler, siger Frederik Borcks, der er partner i advokatfirmaet Lind, til Finans.

Sagen drejer sig om, at tre medarbejdere i Energi Danmark har optjent trecifrede millionbonusser til over en halv milliard tilsammen.

Sagen blev først beskrevet af Finans.

Bonusserne er blevet meget høje, fordi branchen har tjent meget mere end forventet under energikrisen.

Søndag meddelte Andel, der ejer Energi Danmark sammen med NRGI, at bonusaftalen til de tre medarbejdere var indgået ulovligt og derfor var ugyldig. Samtidig lød det, at de tre medarbejdere var blevet suspenderet.

Jesper Hjulmand, der er bestyrelsesformand i Energi Danmark, har ligeledes tidligere sagt, at medarbejderne ikke vil få bonusser på hverken to- eller trecifrede millionbeløb udbetalt.

Mens advokat Frederik Borcks slår fast, at medarbejdere er klar til at gå i retten for pengene, så er døren også stadig åben for et forlig, siger han.

- Vi er altid indstillet på at drøfte en sag ud fra rimelige forudsætninger, og kan vi finde en rimelig løsning, er vi ikke afvisende, siger Frederik Borcks til Finans.

- Men det kræver, at den er rimelig. Indtil videre er det "tilbud", de er blevet stillet i udsigt, en trøstepræmie.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) har bedt om en redegørelse af sagen.

I første omgang lød beskeden ellers fra ministeren, at regeringen ikke ville blande sig. Brugere kunne fravælge selskaberne, hvis de fandt det urimeligt.

