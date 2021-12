Energipriser stiger - inflation tager største hop i 13 år

Det er blevet dyrere at være dansker det seneste år.

Forbrugerprisindekset, der måler inflationen i Danmark, steg i november med 3,4 procent sammenlignet med året før.

Det er den højeste stigning siden oktober 2008 og i over 13 år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er særligt prisstigninger på brændstof, el og gas, som bidrager til den højere inflation.

Årsstigningen på el var i november 32,2 procent. Det er det højeste i 30 år.

Ifølge cheføkonom Søren V. Kristensen fra Sydbank var gasprisen den, der gav det største bidrag til inflationen i november.

Det rammer både forbrugere og virksomheder, hvor fragtraterne mange steder gør ondt, forklarer han.

- Derfor er det også vores forventning, at mange priser herhjemme bare vil fortsætte med at stige, vurderer han i en kommentar.

Det er dog ikke sikkert, at den samlede inflation bliver meget højere end nu, da prisen på benzin og diesel er faldet lidt.

- Men det er vores forventning, at prisstigningerne over de næste kvartaler vil sprede sig som ringe i vandet til en række af andre varer, vurderer økonomen.

Den stigende inflationen svarer til, at en børnefamilie i dag skal bruge 15.500 kroner mere for at købe de samme varer og tjenester som for et år siden.

Det vurderer cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank.

- Det afhænger selvfølgelig af familiens forbrugssammensætning, men det er en meget markant stigning i merudgifterne for danskerne, skriver han i en kommentar til tallene.

Han peger på, at der endnu ikke ses kraftige stigninger i lønnen.

Ifølge økonom Søren V. Kristensen fra Sydbank stiger priserne lige nu mere end lønningerne.

Derfor er reallønnen - hvor meget du kan købe for dine penge - gledet i baggrunden, vurderer han.

- Det er første gang siden 2012, og det understreger, at det særligt er sparegrisene rundt omkring, som skal drive fremgangen i privatforbruget, siger han.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid.

Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge. Omvendt vil man gerne gerne have en lille, stabil inflation i økonomien, fordi det holder gang i forbruget.

/ritzau/