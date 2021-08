Energiselskab vil opføre Europas største PtX-anlæg i Esbjerg

I 2024 forventes Europas største PtX-anlæg at stå klart i Esbjerg, hvilket vil skabe op til 300 arbejdspladser.

Det er det schweiziske energiselskab H2 Energy Europe, som planlægger at investere et milliardbeløb i opførelsen af PtX-anlægget, oplyser Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

PtX, Power-to-X, er en samlet betegnelse for - via elektrolyse - omdannelse af el til brint, som igen kan omdannes til ammoniak, metanol eller andet.

Anlægget skal omdanne grøn elektricitet til brint, som kan bruges direkte i lastbiler og anden tung landtransport.

Den danske Klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, er godt tilfreds med udmeldingen fra H2 Energy Europe.

- Udmeldingen fra H2 Energy Europe er med til at skrive det nye kapitel i historien om Esbjerg som erhvervscentrum. Fra fiskeri og olieindvending er Esbjerg hastigt på vej mod en fremtid, der er med til at sætte streg under Danmark som en grøn stormagt, siger Dan Jørgensen i pressemeddelelsen.

- Teknologien indeholder store muligheder for både klimaet og erhvervslivet, og her er Esbjerg med til at bringe Danmark i front.

H2 Energy Europe har allerede produceret grøn brint i Schweiz og har 50 brintlastbiler på vejene, mens yderligere 1600 forventes at blive leveret indenfor de næste fem år.

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, glæder sig over, at byen bliver centrum for grøn energi.

- Esbjerg er ved at blive eksemplet til Europa og verden på den grønne omstilling. Nu har to store internationale spillere valgt Esbjerg til, og det skyldes til dels, at vi i mere end et årti været førende i Europa og hele verden i forhold til udskibning af havvindmøller, siger borgmesteren i pressemeddelelsen.

- Esbjerg er godt på vej til at blive centrum for grøn energi, hvilket er med til at styrke Esbjergs position som dynamo for den grønne omstilling.

/ritzau/