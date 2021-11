Engangsudbetalinger sikrer rekordstor indkomstfremgang

Sidste år har der været en rekordhøj stigning i indkomsterne herhjemme.

Baggrunden for rekorden er de engangsudbetalinger, som er blevet udløst af coronapandemien. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Fra 2019 til 2020 er den gennemsnitlige indkomst før skat steget til 353.700 kroner. Det svarer til en fremgang på 4,2 procent korrigeret for prisudviklingen.

Ifølge Danmarks Statistik er sidste års fremgang rekordhøj. Fremgangen er da også noget anderledes end de foregående ti år, hvor spændet går fra et fald på 1,5 procent og en stigning på 2,9 procent.

Med til historien hører det, at den rekordstore stigning er drevet af de tiltag, som politikerne har stillet til rådighed for at holde hånden under økonomien i løbet af pandemien.

Det gælder ikke mindst den førtidige udbetaling af de indefrosne feriemidler, der ellers oprindeligt først skulle udbetales ved opnåelse af pensionsalderen.

Dertil kommer udbetalingen af det skattefrie engangstilskud på 1000 kroner for modtagere af overførselsindkomster.

Fratrækker man disse engangsudbetalinger, er sidste års stigning i den personlige indkomst før skat på mere beskedne 1,3 procent.

I Dansk Erhverv vurderer cheføkonom Tore Stramer, at muligheden for at få udbetalt feriemidler har været en stor succes, der har hjulpet dansk økonomi igennem coronakrisen.

- Den stærke og stabile udvikling i danskernes indkomst har muliggjort en flot fremgang i privatforbruget, der har rakt ind i 2021.

- Det betyder også, at Danmark er et af de lande i verden, der har oplevet det mest beskedne økonomiske tilbageslag under coronakrisen, siger Tore Stramer.

Også Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, vurderer, at danskerne står et godt sted med en solid indkomst og penge i banken.

- Forbrugerne er med til at sætte fart på væksten igen.

- Foruden en pæn indkomstfremgang er der samtidig rigtige gode jobmuligheder på arbejdsmarkedet, hvilket styrker danskernes privatøkonomi yderligere, siger Allan Sørensen.

/ritzau/