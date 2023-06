Entreprenørfirma brugte ulovlig arbejdskraft - 700.000 i bøde

Entreprenørfirmaet Viocon er onsdag idømt en bøde på 700.000 kroner af Retten i Helsingør for benyttelse af ulovlig arbejdskraft i Nordsjælland.

Det oplyser Retten i Helsingør til Ritzau.

Virksomheden slap 200.000 kroner billigere, end hvad anklagemyndigheden gik efter ifølge anklageskriftet.

18 albanske mænd, der arbejdede med at opføre klyngehuse, blev en dag i november 2020 opdaget af politifolk og ansatte i arbejdstilsynet på en byggeplads i Humlebæk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ingen af dem havde arbejdstilladelse.

Alle blev anholdt og præsenteret for bøder på 3.000 kroner hver. Og så blev de alle udvist.

Den daværende leder af Nordsjællands Politis udlændingekontrolsektion har tidligere oplyst, at håndværkerne var blevet lovet en løn på 1500 euro per måned, og at de skulle arbejde 57 timer hver uge.

- Det er lidt af en menneskelig tragedie. Det er trist, for de troede, at alt var i orden, sagde lederen, Erik Pontoppidan, dengang til Ritzau om sagen.

Mændene havde haft logi på værelser med plads til to eller tre personer.

Straffesagen mod arbejdsgiveren handlede om, at albanerne i to uger fra 10. november 2020 var beskæftiget, selv om de manglede en arbejdstilladelse.

/ritzau/