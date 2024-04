To er døde i en alvorlig trafikulykke i Nordjylland

To personer er døde som følge af en alvorlig trafikulykke på hovedvej 13 i Nordjylland.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Thomas Ottesen tirsdag eftermiddag til Ritzau.

Det er en lastbil og en kassevogn, der er kollideret mellem Lille Binderup og Sønderup.

- Da vi kommer ud på stedet, er der to personer, der er ukontaktbare og uden puls, siger vagtchefen.

En lægehelikopter bliver tilkaldt, og da en læge ankommer til stedet, bliver to personer erklæret døde. Vagtchefen kan tirsdag eftermiddag ikke sige noget om tilstanden for en tredje person, der også var involveret i ulykken.

Det er ukendt, hvad der førte til ulykken. Det skal en bilinspektør forsøge at kaste lys over.

En bilinspektørs opgave er at undersøge alvorlige trafikulykker. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Da politiet og bilinspektøren arbejder på ulykkesstedet, vil hovedvej 13 være spærret en rum tid. Klokken 16.00 siger vagtchefen, at han forventer, at der vil gå i hvert fald nogle timer, før der kan åbnes for den.

- Bilister bedes søge anden rute, skriver Nordjyllands Politi på det sociale medie X.

Hovedvejen strækker sig fra Viborg og op til Suldrup, der ligger syd for Aalborg. Det er på den nordlige del af strækningen, at ulykken er sket.

