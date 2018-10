100.000 aarhusianere skal have varme fra undergrunden

Aarhus Kommune og A.P. Møller Holding indgår aftale, der skal sikre grøn fjernvarme i landets næststørste by.

100.000 aarhusianere skal fremover forsynes med varme fra undergrunden.

Det er hensigten med en ny aftale, som Aarhus Kommune tirsdag har indgået med A.P. Møller Holding.

Der er ifølge en pressemeddelelse tale om "den hidtil største danske satsning på geotermisk varme".

- Vi har allerede sagt farvel til kul og olie i den aarhusianske varmeforsyning, men vi vil skridtet videre.

- Vi vil have et energisystem, som i mindre grad bygger på afbrænding af biomasse og i højere grad bygger på brændselsfri og vedvarende energi, og det kan vi få med geotermi, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune.

Geotermi er varmt vand, der hentes op fra undergrunden og via fjernvarmenettet sendes ud til forbrugernes radiatorer.

Geologiske undersøgelser har vist, at undergrunden under Aarhus egner sig til at anvende geotermi til fjernvarme.

Aftalen med A.P. Møller Holding betyder, at selskabet til at begynde med etablerer nogle prøveboringer i den østjyske undergrund.

Hvis det viser sig, at forudsætningerne holder, kan de første geotermiske anlæg bygges i perioden 2021-2024.

A.P. Møller Holding påtager sig efterforsknings-, etablerings- og driftsrisikoen i de 30 år, anlægget leverer varme til fjernvarmenettet, fremgår det af pressemeddelelsen.

- På den måde risikerer varmekunderne i Aarhus ikke at skulle betale, hvis noget ikke går som forventet, siger Samir Abboud, der er direktør for geotermi i A.P. Møller Holding.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ser store perspektiver i aftalen.

- Regeringen har bakket op om geotermi i energiaftalen og ser et stort potentiale både i forhold til den danske varmeforsyning og i fremtidige eksportmuligheder, siger ministeren i pressemeddelelsen.

/ritzau/