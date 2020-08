1,1 million amerikanere melder sig ledige på en uge

Med over en million nye ledige ligger USA's nye arbejdsløshedstal et godt stykke over det forventede niveau.

Over 1,1 million amerikanere har meldt sig som ledige den seneste uge.

Det oplyser USA's beskæftigelsesministerium torsdag ifølge finansmediet Bloomberg News.

Med over en million nytilmeldte ledige overgår meldingen analytikernes forventninger.

Det var ventet, at omkring 920.000 ville melde sig som ledige den seneste uge.

I forrige uge meldte 971.000 sig som ledige i USA. Det var første gang siden marts, at niveauet lå under en million.

/ritzau/