113 måneders optur brudt: 700.000 job gik tabt i USA før udbrud

For første gang siden 2010 faldt antallet af arbejdspladser i USA, der er ramt af coronavirus.

USA's jobrapport for marts viser et fald på 701.000 arbejdspladser. Det viser tal det amerikanske beskæftigelsesministerium.

Det er første gang i ti år, at antallet af arbejdspladser falder, og dermed er 113 måneder med fremgang brudt.

Samtidig er det største fald i antallet af arbejdspladser siden marts 2009, da finanskrisen for alvor havde ramt USA.

Tallene er samlet til og med 12. marts - altså inden coronavirus for alvor ramte USA - og dermed er de seneste ugers voldsomme stigning i arbejdsløsheden ikke med i statistikken.

De seneste uger har omkring ti millioner amerikanere meldt sig arbejdsløse som følge af coronaudbruddet og de restriktioner, der er fulgt med.

Dermed er tallene fra jobrapporten på sin vis forældet. De mange arbejdsløse ventes først for alvor at vise sig i næste jobrapport for april, som bliver offentliggjort første fredag i maj.

