1,3 millioner amerikanere melder sig ledige på en uge

Over de seneste fire måneder har flere end 50 millioner amerikanere meldt sig arbejdsløse.

1,3 millioner amerikanere meldte sig ledige sidste uge i USA. Det oplyser landets beskæftigelsesministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tallet er omtrent det samme som ugen før, hvor også omkring 1,3 millioner amerikanere meldte sig ledige for første gang.

Antallet af nytilmeldte ledige er lidt højere end ventet. Blandt økonomer var der ventet 1,25 millioner nye ledige.

Ifølge Dansk Erhverv viser den seneste opgørelse, at flere end 50 millioner amerikanere har meldt sig arbejdsløse over de seneste fire måneder.

Tallene viser ifølge Søren V. Kristensen, cheføkonom ved Sydbank, at amerikanerne er på vej tilbage på arbejde.

- Tallene for det amerikanske arbejdsmarked viser, at antallet af fyringer falder, og antallet af fortsatte ansøgninger om understøttelse gør det samme.

- Det er bestemt positivt nyt. Men man kommer ikke udenom, at der også er mere end et enkelt hår i suppen. I sidste uge blev der fyret 1,3 millioner amerikanere, så situationen er fortsat usikker, og der er fortsat en massiv trafik ud af det amerikanske arbejdsmarked, skriver han i en kommentar.

Han konkluderer, at "genopretningen af amerikansk økonomi går umanerligt langsomt".

Ifølge Kristian Skriver, seniorøkonom ved Dansk Erhverv, viser udviklingen i USA, at coronaudbruddet har ramt det amerikanske arbejdsmarked hårdt.

Han påpeger, at de stigende smittetal, der i øjeblikket ses i USA, er bekymrende.

- Den stigende smittespredning og nye restriktioner er bekymrende og kan igen lægge en dæmper på privatforbruget, der ellers så småt var ved at blive genrejst, skriver han i en skriftlig kommentar.

- Det kan føre til, at en ny ledighedsbølge skylder ind over det amerikanske jobmarked. Det bliver helt afgørende for det amerikanske arbejdsmarked og amerikansk økonomi, at der kommer styr på smittespredningen.

