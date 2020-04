17,4 milliarder bliver betalt tilbage i overskydende skat

3,4 millioner borgere kan fra fredag se frem til at få penge tilbage, som de har betalt for meget i skat.

Fredag begynder Skattestyrelsen at udbetale overskydende skat til de borgere, der har betalt for meget i skat sidste år.

I alt vil der blive udbetalt 17,4 milliarder kroner fordelt på 3,4 millioner borger, oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det svarer til, at der i gennemsnit bliver udbetalt 5179 kroner til borgerne. For hovedparten vil pengene stå på deres NemKonto allerede fra fredag.

- Vi ved, at mange ser frem til dagen, hvor de får penge tilbage i skat.

- Men det er vigtigt at huske på, at en overskydende skat bare betyder, at man har betalt for meget i skat i løbet af året, der er gået, siger Karoline Klaksvig, underdirektør med ansvar for årsopgørelsen i Skattestyrelsen, i meddelelsen.

Hun tilføjer, at det er en god idé at bruge anledningen til at tjekke, om forskudsopgørelsen for 2020 stemmer.

Normalt vil mange nok bruge den overskydende skat til at forsøde tilværelsen - eksempelvis i form af større udgifter til ferie eller fornøjelser.

Men den nuværende situation med coronavirus kommer nok til at lægge en dæmper på den helt store forbrugsfest, vurderer Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

- Det vil næppe være tilfældet i år, hvor danskernes ferieforbrug, forbrug på restauranter og andre fritidsfornøjelser er dykket voldsomt på grund af coronakrisen, siger Louise Aggerstrøm Hansen i en skriftlig kommentar.

Hun forventer, at borgerne i langt højere grad vil sætte pengene til side.

Både fordi det praktisk ikke er muligt at foretage mange typer forbrug, men også fordi mange på grund af usikkerheden vil være mere tilbageholdende med at bruge penge.

Sidste år blev der også udbetalt overskydende skat til 3,4 millioner borgere. De fik dog i gennemsnit udbetalt lidt mindre, da Skattestyrelsen i alt udbetalte 16,2 milliarder kroner.

Det gav et gennemsnit på 4717 kroner per borger.

/ritzau/