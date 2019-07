182 år gammel fransk luksusleverandør vokser pænt

Franske Hermès, der startede som saddelmager, voksede pænt i første halvår, hvor specielt lædervarer gik frem.

Det har været et godt første halvår for den franske producent af luksusvarer Hermès. Selskabet, der siden 1837 har leveret luksusgoder fra hovedkvarteret i Frankrig, øgede salget over en bred kam.

Det viser regnskabet for først halvår, der netop er offentliggjort.

- Hermès' salg var meget dynamisk i første halvår i alle regioner og på alle forretningsområder, skriver bestyrelsesformand Axel Dumas i regnskabet.

- Den sunde vækst reflekterer husets kreativitet, fremragende knowhow og relevansen af fokussen på håndværk, der styrker lokal integration.

I første halvår steg salget med 15 procent til 3,3 milliarder euro, hvoraf den største vækst kom fra Asien fraregnet Japan. Her steg salget med omkring en femtedel til 1,3 milliarder euro.

- Gruppen nød godt af succesfulde butiksåbninger og udvidelser i de seneste måneder, specielt i Shanghai og i Marina Bay Sands i Singapore, skriver Hermès i regnskabet.

Det var også pæn fremgang i kernemarkedet Europa, hvor specielt butikken i det centrale Moskva bliver fremhævet.

Skeler man til forretningsområder var der solid fremgang for divisionen "Lædervarer og Saddelmageri", der da også er Hermès' oprindelse, da den tæller tasker.

- Efterspørgslen er stadig meget høj efter både "Maison's" klassikere og andre modeller så som "Mosaïque" og "24/24"-tasker, skriver Hermès.

Inden for ure har "Galop d'Hermès" trukket salget, mens parfume-salget er hjulpet af "Terres d'Hermès og den nye "Un Jardin sur la Lagune".

Hermés startede i 1837, da en tysk saddelmager flyttede til Paris og begyndte at producere seletøj. Langsomt gik butikken over til at lave eksklusive sadler til overklassen og senere også tasker.

Gennem tiden blev butikken udvidet til tøj og ure, ligeledes til overklassen.

/ritzau/