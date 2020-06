1,9 millioner melder sig arbejdsløse i USA på en uge

Antallet af nytilmeldte arbejdsløse i USA fortsætter med at ligge højt, men der er en relativ stabilisering.

1,9 millioner amerikanere meldte sig ledige i sidste uge, viser regeringens tal ifølge USA Today.

Under coronakrisen er antallet af nymeldte arbejdsløse eksploderet, omend der med torsdagens tal er tale om en relativ stabilisering.

Det tilsvarende tal i sidste uge var 2,1 million nytilmeldte arbejdsløse.

Kurven toppede i slutningen af marts, hvor der på en uge blev rapporteret om 6,7 millioner nye arbejdsløse, der søgte om understøttelse.

Arbejdsløsheden er i løbet af de seneste 11 uger steget til 14,8 procent i USA.

I sidste uge var antallet af arbejdsløse, der modtager understøttelse, 21,5 millioner.

Udviklingen giver dybe panderynker hos danske analytikere, der holder øje med det amerikanske marked.

- Amerikansk økonomi vil formentlig først i 2022 vende tilbage til samme niveau som før coronakrisen. Den lavere aktivitet i USA kommer til at koste mange danske eksportordrer på det amerikanske marked, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, i en kommentar til tallene.

Fredag bliver der offentliggjort nye tal for beskæftigelsen i USA - de såkaldt kongetal.

Analytikere vurderer, at tallene formentlig vil afsløre, at ledigheden er eksploderet.

- I morgen kommer der ny jobrapport, hvor der er udsigt til, at arbejdsløsheden brager op på omkring 20 procent. Med andre ord er hver femte i arbejdsstyrken i dag ledig, siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom ved Arbejdernes Landsbank.

Han er bekymret for, hvordan udviklingen i USA vil påvirke dansk eksport.

- Omkring 80.000 danske job er tilknyttet eksporten i USA, så det gør de seneste måneders udvikling skræmmende, siger han.

- Vi skal dog huske på, at en stor del af vores eksport til USA består af medicin, hvilket er mindre følsomt over for massiv uro, som vi aktuelt er vidne til.

/ritzau/