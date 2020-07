200 år gammelt våbenmærke søger om konkursbeskyttelse i USA

Amerikanske Remington er i økonomisk uvejr og søger om konkursbeskyttelse for anden gang på to år.

Den mere end 200 år gamle våbenproducent Remington er i økonomiske problemer og har søgt om konkursbeskyttelse i USA.

Planen er at sælge hele eller dele af virksomheden. Det skriver Wall Street Journal.

Det er anden gang på to år, at Remington må søge om konkursbeskyttelse.

I 2018 endte kreditorerne - herunder investeringsselskabet Franklin Templeton og storbanken JPMorgan - med at overtage ejerskabet af det amerikanske selskab, der har rødder tilbage til 1816.

Remington har kæmpet med høje rentebetalinger på sin gæld og har haft et stort søgsmål hængende over hovedet efter et skoleskyderi på skolen Sandy Hook i 2012, hvor en 20-årig skød 26 mennesker med et våben fra Remington.

Når et selskab søger om konkursbeskyttelse, kan det fortsætte driften, mens det forsøger at finde en løsning, uden at det risikerer at blive mødt af konkursbegæringer.

Remingtons økonomiske problemer de seneste år hænger ifølge Wall Street Journal blandt andet sammen med, at en del butikker har indført restriktioner på køb af våben i forlængelse af flere skoleskyderier.

Salget af våben har ifølge Wall Street Journal historisk svinget i takt med den siddende præsidents syn på våben.

Under Barack Obama var salget i fremdrift, da der var frygt for, at han ville pålægge restriktioner.

Billedet har været omvendt under den nuværende præsident, Donald Trump, der har et mere positivt syn på våben.

På det seneste har våbensalget dog taget et spring op - blandt andet i forlængelse af coronaudbruddet og den sorte amerikaner George Floyds død.

George Floyd mistede livet, efter at en politibetjent havde haft et knæ mod hans hals i næsten ni minutter, hvilket har udløst uro og demonstrationer.

