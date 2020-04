20.000 virksomheder har nu ansøgt om lønkompensation

Mange virksomheder er interesseret i at få staten til at dække hjemsendte medarbejderes lønudgifter.

Der er rift om at få del i den lønkompensation, som virksomheder kan få for at sende ansatte hjem med fuld løn.

Indtil videre har 20.000 virksomheder benyttet sig af muligheden og ansøgt om at få lønkompensation. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Lønkompensationsordningen blev indgået i et samarbejde mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter for at hjælpe virksomhederne under coronakrisen.

Med ordningen kan virksomheder sende ansatte hjem, hvor staten går ind og dækker 75 til 90 procent af lønnen op til 30.000 kroner hver måned.

Hensigten med ordningen er, at arbejdsgiverne får hjælp til at beholde ansatte på lønningslisten frem for at skulle til at fyre dem.

- Det er en blandet følelse at se, hvor mange der har søgt ordningen, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i pressemeddelelsen.

På den ene side er han glad for at se, at 20.000 virksomheder har søgt lønkompensation, da det ifølge ham betyder, at ordningen virker, og at rigtig mange medarbejdere har undgået en fyreseddel.

- Omvendt er det jo desværre også et udtryk for, hvor svær en situation, vi står i lige nu.

- Vi har i denne uge hævet statens bidrag til ordningen, og jeg håber, det betyder, at endnu flere arbejdsgivere søger lønkompensationen i stedet for at fyre folk, siger Simon Kollerup.

Erhvervsministeriet har tidligere meldt ud, at det forventer, at omkring 50.000 virksomheder vil gøre brug af ordningen om lønkompensation.

Ordningen løber fra 9. marts til 8. juni.

Tidligere fredag viste tal fra Beskæftigelsesministeriet, at der indtil videre er 42.315 personer, der har meldt sig ledige siden 9. marts. Det er fratrukket dem, der af en eller anden årsag har afmeldt sig som ledig.

Dermed er der i øjeblikket 174.021 personer, som herhjemme har meldt sig ledig.

/ritzau/