228 personer er anholdt i stor international hvidvask-aktion

Danske myndigheder har deltaget i en stor aktion mod hvidvask, der har stået på mellem september og november.

EU's politienhed, Europol, har i en stor international aktion mod hvidvask anholdt 228 personer.

Det oplyser Europol i en pressemeddelelse. I alt har myndigheder fra 31 lande, herunder de danske, deltaget i aktionen.

Aktionen har stået på mellem september og november og har fokuseret på det, der kaldes money mules - på dansk pengeæsler.

Det handler om personer, der fragter illegale stoffer eller penge - eksempelvis fra et land til et andet.

Ofte er de også uvidende om deres rolle, da de er blevet narret til at deltage i hvidvask-aktiviteter, skriver Europol i pressemeddelelsen.

- De deltager i hvidvask-aktiviteter ved at modtage og overføre ulovligt skaffede beløb mellem forskellige banker og lande, skriver Europol.

Kriminelle har angiveligt særligt skruet op for kreativiteten i deres indsats for at snyde folk til at hjælpe dem.

Blandt andet lokker de på diverse datingsider. Her lokkes medlemmer til at oprette konti i specifikke banker og sende penge frem og tilbage for dem.

I alt har Europol fundet 3833 af de såkaldte money mules.

- Selv om money mules handler uden at kende formålet, begår de stadig en forbrydelse. Myndigheder vil først og fremmest vende deres blik mod det navn, der er tilknyttet bankkontoen, og konsekvenserne kan være alvorlige, skriver Europol.

I alt er der åbnet 1025 sager som følge af Europols aktion. Flere af dem pågår stadig.

Banker og pengeinstitutter har bistået Europols arbejde og indberettet 7520 overførsler, hvilket ifølge Europol har hjulpet med at forhindre et tab på 12,9 millioner euro.

