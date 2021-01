240.000 har lån med høj rente - kan spare ved at lægge om

240.000 boligejere har realkreditlån med rente på to procent. Det kan være relevant at overveje at omlægge.

Mange boligejere udnyttede sidste år det lave renteniveau til at spare penge ved at omlægge deres boliglån.

Der er dog stadig over 200.000 danskere, som det kan være relevant for.

Det skriver Finans Danmark, der er interesseorganisation for sektoren, i en pressemeddelelse.

Det er typisk danskere, der har lån med en rente på to procent eller derover, som kan drage fordel af det.

- Om det kan svare sig at omlægge sit realkreditlån afhænger af flere personlige forhold, siger Ane Arnth Jensen. Hun er viceadministrerende direktør i organisationen.

Det er blandt andet løbetid på lånet, størrelsen på gælden, og hvor lange man planlægger at blive boende.

- For nogle boligejere med et fastforrentet realkreditlån med en rente på 1,5 procent kan det også være relevant at omlægge lånet.

- Det er derfor altid fornuftigt at kontakte sin bank eller realkreditinstitut for at afdække ens muligheder, siger hun.

De har boligejerne dog mulighed for at ændre på snart. Næste friste for opsigelse af eksisterende realkreditlån er nemlig 31. januar.

/ritzau/