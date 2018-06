2,5 millioner borgere får nye forskudsopgørelser

En skatteaftale med nye fradrag betyder, at mange danskere får en ny forskudsopgørelse. Tjek den, lyder rådet.

2,5 millioner borgere modtager ny forskudsopgørelse fra Skat.

Det sker, efter der i en skatteaftale er givet højere fradrag med tilbagevirkende kraft, oplyser Skat i en pressemeddelelse.

- Skattesystemet i Danmark er et af de mest automatiserede i verden, så langt de fleste borgere, som får en ny forskudsopgørelse i disse dage, behøver ikke foretage sig noget.

- Vi sørger for at rette forskudsopgørelserne, og arbejdsgiveren henter automatisk det nye skattekort, når lønnen for juli skal laves, skriver kontorchef i Skat Lotte Dige Toft.

En lang række fradrag er ændret i aftalen. Beskæftigelsesfradraget er øget med 1000 kroner til 34.300 kroner, og der er indført et jobfradrag. Der er også nye fradragsregler for pensioner.

Langt det meste sker altså automatisk, men Skat opfordrer alligevel borgere til at tjekke tallene.

- Det er en god idé at benytte anledningen til at tjekke, at oplysningerne i forskudsopgørelsen er opdaterede.

- Det gælder især, hvis din jobsituation har ændret sig, for eksempel hvis du er gået fra at være ledig til at være i beskæftigelse. Du skal også være særlig opmærksom, hvis du har købt eller solgt ejendom, siger Lotte Dige Toft.

De nye opgørelser bliver sendt ud løbende frem til 20. juni.

/ritzau/