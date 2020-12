29 byer kritiserer regeringens opfordring til onlineshopping

En række handelsforeninger kritiserer regeringens ønske om, at danskerne skal klare juleshoppingen online.

- Kære Mette Frederiksen, Simon Kollerup og Søren Brostrøm

- På vegne af 29 danske handelsbyer appellerer vi til, at I nu - mere end nogensinde før - bliver nødt til at bakke op om den danske detailhandel.

Sådan starter et åbent brev til regeringen og sundhedsmyndighederne fra en række danske byhandelsforeninger.

I brevet kritiserer de 29 foreninger regeringens budskab, om at danskerne bør klare julehandlen på nettet fremfor i fysiske lokale butikker i år.

De kalder det for "uhensigtsmæssig retorik", som får kunderne til at holde sig væk, og de er ikke i tvivl om, at det kommer til at gå ud over både butikker, arbejdspladser og den danske økonomi.

- Handlen sendes ud af landet til store udenlandske webshops som Amazon, Zalando, Wish med flere. Det er vores samfundsøkonomi, der står på spil, når kunderne holder sig fra at handle lokalt i egen by, står der i brevet.

Derudover kritiseres det, at restaurant- og kulturbranchen er tvangslukket i flere kommuner, da shopping ofte hænger sammen med et restaurations- eller cafébesøg.

Med lukkede restauranter gives der et signal om, at kunderne bør holde sig væk, mener de 29 foreninger.

- Folkesundheden og samfundsøkonomien hænger sammen, fordi økonomisk tryghed er altafgørende for de fleste, også for de mange ansatte i de danske handelsbyer.

- Vi vil derfor bede jer om at nuancere jeres budskaber, så I ikke giver de store internetvirksomheder reklametid på bekostning af detailbranchen i de danske handelsbyer, slutter brevet.

De 29 handelsforeninger repræsenterer byer i både Jylland, Fyn og Sjælland. Blandt andet har "Vi er Viborg", "Vores Faaborg Egn" og "Næstved Cityforening" skrevet under på brevet.

/ritzau/