29.000 flere kom i arbejde i 2019

Jobvæksten i Danmark løjede af i 2019. Året sluttede med stort set stilstand i udviklingen for beskæftigelsen.

Antallet af lønmodtagere i Danmark rykkede sig stort set ikke mellem november og december, viser foreløbige og sæsonkorrigede tal fra Danmarks Statistik.

Dermed sluttede 2019 med cirka 29.000 flere lønmodtagere end 2018.

- Det er en svagere udvikling sammenlignet med de tre foregående år, skriver Danmarks Statistik om udviklingen i 2019.

Hvis man spreder den voksende skare af lønmodtagere ud over hele året, svarer til, at yderligere 2400 personer hver måned fik et job ifølge Danmarks Statistik.

I årene 2016 til og med 2018 lå det månedlige gennemsnit på 3900.

Selv om det kan se ud som om, der ikke er sket så meget mellem november og december 2019, viser de underliggende tal, at der er skabt er kommet over 2000 flere lønmodtagere i den private sektor.

Samtidig er antallet af lønmodtagere i det offentlige - hos eksempelvis kommuner, regioner og staten - faldet tilsvarende.

Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted bider mærke i, at selv om jobvæksten blev den laveste siden 2013, så er der historisk mange lønmodtagere på det danske arbejdsmarked.

- Det er helt naturligt, at jobfremgangen efter næsten syv års opsving, går ned i tempo, skriver han i sin analyse af tallene.

- I lyset af den usikkerhed der har været i den globale økonomi, er en samlet jobfremgang på næsten 29.000 personer i det forgangne år faktisk heller ikke så tosset.

Både hos Dansk Erhverv og Arbejdernes Landsbank forventer man, at 2020 byder på 20.000 flere lønmodtagere.

En del af forklaringen på, at jobvæksten løjer lidt af, er ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer, at væksten i Danmark og nogle af de lande, som danske virksomheder sælger mest til, faldende.

Tore Stramer peger han på to særlige sektorer, som har vist tegn på opbremsning.

- Vi kan således også se, at virksomhedernes inden for byggeriet og industrien har reduceret deres forventninger til beskæftigelsen i den nærmeste fremtid, skriver han i en analyse.

/ritzau/