Flere folk på arbejdsmarkedet holder ledigheden i status quo

Ledigheden har ligget uændret på 3,7 procent de seneste fire måneder, viser tal fra Danmarks Statistik.

Køen af arbejdsløse blev en anelse kortere i april, men generelt set har ledigheden stået i stampe gennem 2019.

Antallet af ledige personer faldt i april med 300 personer til 103.000, og dermed ligger ledighedsprocenten uændret på 3,7 procent.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ar ledigheden ikke rokker sig ud af flækken, skal man ikke lægge for meget i, mener Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Antallet af job er stigende på det danske arbejdsmarked, og udviklingen skal dermed ses i sammenhæng med, at der kommer flere folk ind i arbejdsstyrken.

Det kan være udlændinge eller ældre, der bliver længere på arbejdsmarkedet.

- Sammenlignet med tidligere opsving er arbejdsløsheden de sidste par år faldet usædvanligt langsomt. Det skal man dog ikke lade sig narre af.

- Under overfladen er der masser af arbejdsløse, som kommer i arbejde. Samtidig bliver der dog flere i arbejdsstyrken, og derfor falder arbejdsløsheden på overfladen ikke så kraftigt, skriver Erik Bjørsted i en kommentar.

Hos Nykredit betegner cheføkonom Tore Stramer det som positivt, at ledigheden ligger på et lavt og stabilt niveau.

For det første er flere folk kommet i arbejde, hvilket har øget deres indkomst og jobsikkerheden generelt.

Desuden er der ifølge hans vurdering ikke tegn på, at dansk økonomi er på vej mod at bruse over.

- Hvis der ses bort fra årerne 2007 til 2008, hvor dansk økonomi og arbejdsmarkedet var overophedet, så er ledigheden i øjeblikket historisk lav, skriver han i en kommentar.

Dansk Industri, der repræsenterer 10.000 virksomheder, har svært ved at se arbejdsløsheden falde yderligere.

Underdirektør Steen Nielsen vurderer, at de fleste nye job går til ældre, der går senere på pension, eller udlændinge.

- Ledigheden er efterhånden blevet så lav, at det begynder at blive svært at få den længere ned. Der er ellers behov for medarbejdere på virksomhederne, siger han i en kommentar.

/ritzau/