34.000 Norwegian-kunder får ikke deres penge igen

Norwegian har fremlagt redningsplan. Kreditorer kan få del af tilgodehavende, mens kunder ikke får penge.

34.000 kunder med tilgodehavender hos flyselskabet Norwegian får ikke deres penge igen.

Det er et element af den plan, som Norwegian torsdag har lagt frem, der skal redde det økonomisk pressede selskabet.

Selv om der er tale om mange tusinde kunder, er det samlet set et lille mindretal af de kunder, som har haft penge til gode fra aflyste rejser under coronaudbruddet.

Norwegian oplyser, at 98 procent af de kunder, der havde tilgodehavender hos flyselskabet frem til 18. november sidste år, har fået deres penge retur.

Den dag blev Norwegian underlagt konkursbeskyttelse i Irland, som er en proces, hvor selskabet sammen med sine kreditorer skal forsøge at finde en løsning, så flyselskabet kan blive reddet.

I den proces er det ikke lovligt for Norwegian at udbetale refusioner til kunderne, og det er ikke lykkedes selskabet at finde en løsning for de kunder, som stadig manglede at få penge retur.

- Vi ville gerne have sikret fuld refusion til de udestående refusioner gennem rekonstruktionen, og vi er kede af, at det ikke er muligt, siger administrerende direktør Jacob Schram i en pressemeddelelse.

Hos Sydbank forklarer aktieanalysechef Jacob Pedersen, der følger luftfartsbranchen tæt, at det i Norwegians situation ikke er overraskende, at kunderne mister penge.

- Norwegian er i realiteten et selskab, som risikerer konkurs, og for at undgå det, kræver det, at alle - både långivere og kunder - må komme med indrømmelser.

- Man skal huske, at selv om det lyder af mange med 34.000 kunder, så er det en meget lille del af de refusioner, som Norwegian har lavet under coronakrisen, siger Jacob Pedersen.

Som en del af redningsplanen vil Norwegian have omtrent halveret sin gæld, og det skal ske ved, at kreditorerne får bare fem procent af deres tilgodehavender.

- Det er ikke meget med fem procent, men alternativet havde formentlig været et rundt nul, og det er der nok flere, som vil synes, er en dårlig løsning, siger Jacob Pedersen.

Norwegian har i næste uge planlagt møder med kreditorerne, der skal sige ja til redningsplanen. Planen skal endeligt godkendes af en dommer i Irland.

Flyselskabet håber at kunne være færdig med processen i maj.

/ritzau/