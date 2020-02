3F-formand genopstiller til posten efter lokal opbakning

En række lokale 3F-afdelinger opfordrer Per Christensen til at genopstille som formand for fagforeningen.

Per Christensen genopstiller til formandsposten for Danmarks største fagforening, 3F. Det skriver mediet A4.

En række lokale 3F-afdelinger har opfordret Per Christensen til at fortsætte, når hans nuværende formandsperiode udløber i 2022.

- Jeg er fra flere sider og forskellige afdelingsformænd blevet opfordret til at tage en tørn til som formand for 3F, og en enig daglig ledelse har bakket op.

- Det er jeg selvfølgelig glad for og stolt, men også ydmyg overfor, skriver Per Christensen på Facebook.

Han blev for første gang valgt som formand for 3F i september 2013. I 2016 blev han genvalgt for første gang.

Ifølge 3F's forbundslove skal formanden fratræde på den kongres, hvor vedkommende i den efterfølgende kongresperiode er berettiget til folkepension.

For at Per Christensen skal kunne fortsætte som formand, skal vedtægterne ændres, for ved den næste kongres, som finder sted i 2022, vil han være fyldt 65 år.

Til den tid vil pensionsalderen være 67 år, skriver A4.

Derfor vil Per Christensen lade afgørelsen være op til forbundets kongres.

- Det er klart, at det her kun kan lade sig gøre, hvis 3F's vedtægter justeres for alle valgte i forbundet, og det er i sidste ende et spørgsmål for kongressen.

- Jeg forestiller mig vedtægterne kan ændres sådan, at de valgte skal gå på den førstkommende kongres, som kommer efter, at de har nået pensionsalderen.

- Vi har prøvet det med at valgte går midt i en periode, hvor vi så allerede har valgt den, der skal efterfølge. Det er ingen tjent med, skriver han på Facebook.

/ritzau/