44.000 arbejdsgivere får regning for manglende lærlinge

En ekstraregning er på vej til tusindvis af arbejdsgivere, som ikke har aftaget tilstrækkeligt mange lærlinge.

44.000 arbejdsgivere kan se frem til en ekstraregning, fordi de ikke har sikret det antal praktikpladser, som de har forpligtet sig til.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.dk.

Ekstraregningen lyder på cirka 27.000 kroner per lærling, som en arbejdsgiver ligger under et bestemt måltal.

Det er en trepartsaftale mellem regeringen, arbejdsgiverne og fagforeningerne, der forpligter arbejdsgiverne til at sikre tilstrækkeligt mange praktikpladser.

LO-formand Lizette Risgaard opfordrer til, at virksomhederne kommer i gang med at oprette flere praktikpladser.

Hvis de ikke tager det tilstrækkeligt alvorligt, vil det gå ud over dem selv, pointerer hun.

- Virksomhederne kommer til at mangle 70.000 faglærte om kun syv år, så det er på høje tid, at de bidrager til at uddanne fremtidens arbejdskraft, siger Lizette Risgaard.

I alt 63.000 arbejdsgivere er omfattet af trepartsaftalen fra 2016.

Hvor mange lærlinge en arbejdsgiver skal tage, afhænger af antallet af beskæftigede i virksomheden og behovet for arbejdskraft inden for det pågældende fagområde.

Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri, understreger, at virksomhederne har et ansvar at leve op til.

- Vi har et erhvervsuddannelsessystem, hvor to tredjedele af uddannelsen typisk foregår i virksomhederne. Så virksomhederne er selv en del af løsningen, hvis de mangler faglært arbejdskraft, siger hun.

/ritzau/