509 personer meldte sig ledige torsdag

I alt er der kommet 45.135 nye ledige under coronakrisen, der dækker over perioden 8. marts til 9. april.

Antallet af nytilmeldte ledige under coronakrisen fortsætter med at falde.

Torsdag var der 509 nytilmeldte ledige i Danmark. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Torsdag i sidste var der 2354 nye ledige. Dermed fortsætter en tendens, der har været gældende de seneste dage, hvor antallet af dagligt nytilmeldte har været faldende.

Antallet af nytilmeldte 9. april er endda under niveauet for en normal torsdag. En normal torsdag er defineret som gennemsnittet af torsdage i samme uge i årene 2015-2019. Her er antallet 856.

Det er dog værd at bemærke, at det stadig ligger over niveauet for torsdage i påskeugen.

Gennemsnittet for skærtorsdag er 351 nye ledige. Også her er der tale om et gennemsnit for årene 2015-2019. Dermed var der 9. april 158 flere nytilmeldte ledige end normalt for en skærtorsdag.

Påsken har i løbet af de angivne år ligget fra uge 12 til 16.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger i en skriftlig kommentar, at der fortsat er tale om en alvorlig situation.

- Vi står i en meget alvorlig situation med stadig flere danskere, der stiller sig op i ledighedskøen. Og vi kan samtidig se en negativ udvikling på flere af vores vigtige eksportmarkeder.

- Vi kan dog se, at regeringens store hjælpepakker har haft en positiv effekt, og vi er i øjeblikket ved at se på, om de skal forbedres yderligere sammen med Folketingets øvrige partier, siger Peter Hummelgaard.

I alt var der torsdag 176.827 personer registreret som ledige i Danmark.

I alt er der kommet 45.135 flere ledige under coronaudbruddet i perioden fra 8. marts til 9. april. Tallet svarer til antal nytilmeldte ledige fratrukket antallet af personer, der har meldt sig ud af ledighed.

Det frygtes, at antallet af ledige vil stige voldsomt omkring 1. maj, når mennesker, som er fyret i marts, men har en måneds opsigelse, melder sig ledige.

Der er en overvægt af personer med korte uddannelser, som melder sig ledige. Transportbranchen, hotel- og restaurationsbranchen er hårdt ramt. Det fortalte beskæftigelsesministeren på et pressemøde torsdag.

Finansministeriet oplyste torsdag, at ledigheden kan stige fra 105.000 personer sidste år til mellem 130.000 og 150.000 i år.

/ritzau/