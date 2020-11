751.000 meldte sig ledige i USA i sidste uge

Antallet af nytilmeldte ledige var i sidste uge den laveste længe, men fortsat højere end under finanskrigen.

Den seneste uge har 751.000 amerikanere søgt arbejdsløshedsunderstøttelse, oplyser USA's beskæftigelsesministerium.

Dermed har flere meldt sig ledige end ventet, skriver Ritzau Finans.

Økonomer havde ifølge Bloomberg forventet 735.000 nye ledige den seneste uge.

Og selv om antallet af ledige er på det laveste niveau i 33 uger, så er de ugentlige ledighedstal stadig højere end under de værste uger af finanskrisen.

Det påpeger Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri (DI) i en kommentar til denne uges tal.

- Der er fortsat skræmmende mange amerikanere, der får en fyreseddel i hånden, siger Allan Sørensen.

Han frygter samtidig, at antallet af ledige kommer til at stige over vinteren, fordi coronaepidemien ikke ser ud til at udvikle sig i den rigtige retning.

- Antallet af nyledige var i sidste uge på laveste niveau under coronakrisen, men samtidig er antallet af smittede på det højeste niveau nogensinde. Jeg frygter, at de ugentlige ledighedstal også vil være utrolig høje hen over vinteren, siger Allan Sørensen.

/ritzau/