75,5 procent af FOA's medlemmer stemmer ja til ny overenskomst

Mandag har blandt andre sosu-assistenter og lærere afsluttet deres overenskomstafstemninger med at stemme for.

Et stort flertal af fagforbundet FOA's medlemmer har stemt ja til den nye treårige overenskomstaftale.

Det oplyser FOA, der er landets tredjestørste fagforbund med cirka 173.000 medlemmer, i en pressemeddelelse.

FOA repræsenterer lønmodtagere i både kommuner og regioner. Medlemmerne er blandt andre social- og sundhedsassistenter og dagplejere.

55,5 procent af de stemmeberettigede medlemmer har stemt om aftalen. Af dem har 75,5 procent stemt ja, mens 24,5 procent stemte nej.

I pressemeddelelsen fortæller Mona Striib, forbundsformand i FOA, at hun er tilfreds med resultatet.

- Medlemmerne har talt. Jeg er glad og stolt over deres opbakning til de resultater, vi har forhandlet hjem, siger hun.

De generelle lønstigninger er 5,02 procent over de næste tre år på det kommunale og regionale område. Oveni kommer udmøntningen af forskellige puljer.

Lønstigningerne er forskellige fra faggruppe til faggruppe, men vil for eksempel betyde, at en kommunalt ansat social- og sundhedsassistent med fem års erfaring kan forvente at få 2127 kroner mere om måneden i løn og pension, når den fulde virkning er indtrådt - svarende til godt 25.600 kroner årligt om tre år før skat.

Ifølge FOA var udgangspunktet for forhandlingerne denne gang et smalt, rammesættende forlig på statens område og den økonomiske usikkerhed, som coronakrisen har medført.

Derfor har der gennem forhandlingerne ligget en stor opgave i at søge nye veje til gavn for medlemmerne, fortæller Mona Striib.

- Vi har holdt fast i, at sammenholdet mellem FOA's fire sektorer også skulle bruges til solidarisk at løfte de faggrupper, der let bliver overset.

- Jeg er stolt af at være formand for et FOA, der skaber resultater for medlemmerne på trods af et meget svært økonomisk udgangspunkt, siger hun.

Også medlemmerne i Danmarks Lærerforening og HK Kommunal har stemt for deres nye overenskomstaftaler.

Det er ligeledes sket med et overbevisende ja, lyder det i pressemeddelelser fra henholdsvis Danmarks Lærerforening og HK Kommunal, der repræsenterer blandt andre lægesekretærer og socialformidlere.

Tidligere har en række andre faggrupper også skullet stemme om de nye overenskomstaftaler. Det drejer sig eksempelvis om pædagogerne, der stemte for deres aftale.

Sygeplejerskerne og radiograferne har til gengæld stemt nej til deres aftaler.

Det efterlader to muligheder.

Enten at de to faggruppers repræsentanter genoptagerne forhandlingerne med arbejdsgiverne, eller at der bliver varslet en strejke.

