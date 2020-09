884.000 amerikanere melder sig arbejdsløse

Det er foruroligende ledighedstal, der kommer fra USA, konstaterer Dansk Industri.

884.000 søgte i sidste uge om arbejdsløshedsunderstøttelse i USA. Det er et tegn på, at genopretningen oven på corona mister fart, skriver Wall Street Journal.

Det er det det samme antal, som ugen forinden søgte om understøttelse. Enten fordi folk er fyret eller sendt på tvungen orlov.

- Det er foruroligende ledighedstal fra USA. Antallet er nyledige er så højt, at den samlede ledighed ikke falder.

Der er lige så mange, der stiller sig op i ledighedskøen, som der er amerikanere der forlader den og vender tilbage i beskæftigelse, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- Det er afgørende for dansk eksport, at flere amerikanere vender tilbage i arbejde. Lavere ledighed vil styrke privatforbruget, som er den helt store motor i amerikansk økonomi. Det vil gøre det nemmere at hente ordrer på det amerikanske marked, siger han.

/ritzau/