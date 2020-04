9000 på hoteller og restauranter er meldt ledige under udbrud

Coronaudbruddet har betydet flest nytilmeldte ledige på hoteller, restauranter og i transportbranchen.

Den seneste måned har budt på tusindvis af ledige som følge af coronaudbruddet, og det er især gået ud over ansatte på hoteller, restauranter og i transportbranchen.

Det viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Inden for transport har der været 83 procent flere nytilmeldte ledige siden 9. marts. Det svarer til 5800 personer.

For restauranter og hoteller er der tale om en stigning på 74 procent svarende til 9000 personer.

Udviklingen skal ses i lyset af den række omfattende restriktioner, som er indført for at begrænse smitten af corona.

Massive restriktioner på at rejse ind i landet og forsamlingsforbud har betydet et massiv fald i antallet af overnatninger på hoteller og aflysninger af konferencer.

Samtidig er restauranter begrænset til kun at måtte sælge takeaway.

- Det er især dem med mindst uddannelse og de unge, som er blevet fyret. Det er et billede, vi har set ved tidligere kriser – nemlig at det er dem med de korte uddannelser, der bliver ramt, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Vi kan nu også se, at det er hoteller, restauranter og transportbranchen, hvor ekstra mange har mistet jobbet. Det er ikke så overraskende, siger han i en pressemeddelelse.

Tallene dækker kun over, hvor mange der har meldt sig ledige. Dermed fortæller tallene ikke, om ledige efterfølgende er trådt ud af arbejdsløshedskøen - for eksempel fordi de har fået et andet job eller er startet på en uddannelse.

Blandt øvrige brancher har der også været en markant stigning i byggeriet, hvor antallet af ledige er steget med 5600 personer - svarende til en stigning på 57 procent.

Samlet har der været 73.836 nytilmeldte ledige siden 9. marts. Det er 2,5-3 gange så mange som de seneste fire år.

Fratrukket dem, som efterfølgende har frameldt sig igen, er der sket en stigning i ledigheden på 44.309 personer.

Blandt de mindst ramte brancher på det private arbejdsmarked er banker, forsikring og ejendomme, hvor antallet af nytilmeldte ledige er steget med 17-18 procent.

Nogenlunde samme niveau kan man se i det offentlige - herunder politi, sundhedsvæsen og offentlig administration.

/ritzau/