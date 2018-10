90'er nostalgi giver rygstød til klassisk skomærke

Dr. Martens oplever solid fremgang i takt med, at 90'erne er kommet tilbage på mode. Det viser nyt regnskab.

Intet teenageværelse var i starten af halvfemserne komplet uden en plakat af et pladecover med en nøgen, svømmende baby og et par Dr. Martens-støvler. Men i takt med at grunge gik af mode, gjorde Dr. Martens det også.

Nu har den ikoniske støvleproducent fra Storbritannien dog igen vind i sejlene, da 90'erne er kommet på mode igen. Det skriver den britiske avis The Guardian, der har skelet til Dr. Martens regnskab for året, der sluttede med marts.

- Vi har leveret endnu et sæt stærke resultater med bred vækst i alle regioner og salgskanaler med dobbeltcifret vækst i omsætningen og driftsresultatet, skriver bestyrelsesformand Paul Mason i regnskabet ifølge The Guardian.

Dr. Martens åbnede 16 nye butikker i Europa i regnskabsåret, hvilket bragte det samlede antal op på 94.

Omsætningen steg med omkring 20 procent til 348,6 millioner pund - 2,9 milliarder danske kroner.

Støvleproducentens historie starter i Tyskland, hvor lægen Klaus Martens udviklede den i slutningen af Anden Verdenskrig. Patentet blev overtaget af en englænder, og støvlen, som vi kender den i dag, ramte det britiske marked i 1960.

I samme årti blev de kendt som favoritstøvlen for skinheads og senere punkere. Salget peakede dog med grunge-bølgen i 1990'erne.

Siden da gik det dog kraftigt ned ad bakke, og omkring 2003 var Dr. Martens tæt på konkurs og blev solgt til en kapitalfond.

I de seneste år er Dr. Martens dog kommet tilbage på mode.

Produktionen er trukket tilbage til Storbritannien, og teenagekendisser som Bella, Cardi B og Miley Cyrus har ifølge The Guardian alle taget støvlen til sig og promoveret dem over for deres enorme fanskarer.

/ritzau/