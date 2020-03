Advokatrapport: Mistænkelige milliarder flød gennem Swedbank

Overførsler gennem Swedbank for 36,7 milliarder euro stemples i advokatrapport som mistænkelige.

En advokatrapport har fundet mistænkelige overførsler med "høj risiko for hvidvaskning" gennem den svenske storbank Swedbank for 36,7 milliarder euro i en periode fra 2014 til 2019.

Det svarer til 274 milliarder danske kroner.

Advokatrapporten er bestilt af Swedbank hos advokatfirmaet Clifford Chance.

- Det er tydeligt, at der har været en kultur i banken, som ikke har været acceptabel, siger topchef Jens Henriksson.

- Det her er alvorligt.

Også bankens bestyrelsesformand, den tidligere svenske statsminister Göran Persson, ser alvorligt på rapporten.

- Clifford Chances rapport bekræfter bankens fejl. I sit arbejde mod hvidvask har banken ikke levet op til de krav, som kunder, ejere og samfundet med rette kan stille, siger han i en udtalelse.

Sagen om mulig hvidvask gennem Swedbank kostede danske Birgitte Bonnesen jobbet som topchef i banken i marts 2019. Hun blev ansat i 2016.

Banken fik i sidste uge en bøde på fire milliarder svenske kroner, som banken valgte at acceptere. Bøden kom fra det svenske finanstilsyn på grund af for dårlig kontrol internt i banken.

Og myndighedernes efterforskning og Clifford Chances rapport får økonomiske konsekvenser for den danske tidligere topchef.

Bankens bestyrelse har enstemmigt valgt ikke at betale fratrædelsesgodtgørelse - nogle gange kendt som et gyldent håndtryk - til Birgitte Bonnesen. Det skulle have været betalt 29. marts.

Der bliver dog heller ikke rejst erstatningskrav mod hende.

Ifølge TT viser Clifford Chances rapport, at Birgitte Bonnesen tog "betydelige trin" for at mindske risikoen ved udenlandske højrisikokunder.

Men advokatfirmaet giver Bonnesen kritik for ikke at tildele risikoen for hvidvask gennem banken "tilstrækkelige ressourcer, opmærksomhed eller prioritet."

Samtidig får hun kritik for ikke at dele oplysninger med relevante kontrolfunktioner i banken eller ledelsen i det estiske datterselskab.

Samme kritik får hendes forgænger Michael Wolf. Han var direktør i Swedbank fra 2009 til 2016.

