Advokatfirma havde kontakt til svindelmistænkt bank i 2017

Bech-Bruun rådgav svindelmistænkt tysk bank, mens det foretog en advokatundersøgelse for Skatteministeriet.

Advokatfirmaet Bech-Bruun rådgav tyske North Channel Bank samme år, som advokatfirmaet færdiggjorde en undersøgelse af udbyttesagen for Skatteministeriet.

Det skriver Børsen og DR Nyheder mandag.

Den tyske bank er af myndighederne mistænkt for at have spillet en central rolle i sagen om svindel med dansk udbytteskat for 12,7 milliarder kroner.

Det har hidtil været kendt, at Bech-Bruun rådgav North Channel Bank i 2014 og 2015. Nu oplyser advokatfirmaet til Børsen, at det altså også skete i april 2017.

Det er tre til fire uger efter, at Bech-Bruun fik til opgave at foretage en advokatundersøgelse om svindel med udbytteskat for Skatteministeriet.

Oplysningen fra firmaet kommer på samme tid, hvor Advokatnævnet skal afgøre, om Bech-Bruun har været inhabil i at lave advokatundersøgelsen.

Advokatfirmaets hidtil kendte rådgivning til banken skete i 2014 og 2015, hvor Bech-Bruun gav en retlig vurdering af en model for tilbagesøgning af udbytteskat.

Det er denne vurdering, som banken fik genbekræftet i 2017, skriver Børsen.

- Vi bliver spurgt af det tyske advokatfirma, om der er noget, der har ændret sig.

- Det har banken åbenbart brug for at vide, og vores advokat på sagen svarer så helt kortfattet, at der ikke var noget, der havde ændret sig, siger Simon Evers Hjelmborg, managing partner i Bech-Bruun, til Børsen.

Han forklarer til Børsen, at advokatfirmaet ikke dengang havde kendskab til, at den tyske bank skulle være involveret i svindel. Han mener derfor ikke, at Bech-Bruun har handlet i strid med reglerne for inhabilitet.

Oplysningerne om Bech-Bruuns kontakt med North Channel Bank i 2017 undrer dog skatteminister Karsten Lauritzen (V).

- Det sætter et alvorligt spørgsmålstegn ved Bech-Bruuns troværdighed i de forklaringer, de har afgivet tidligere, siger han til Børsen.

Karsten Lauritzen henviser til, at det må være op til Advokatnævnet, om habilitetsreglerne er overtrådt.

