Affaldsselskaber vil have tøjbranchen til lommerne

Modebranchen skal sælge brugt tøj og finde metoder til genanvendelse. Miljøminister bakker forslag op.

Brugt tøj skal i sin egen pose, når alle husholdninger i Danmark inden længe skal i gang med at sortere tekstiler.

Men alt for meget vil ende i forbrændingen, hvis ikke mode- og tekstilbranchen pålægges et ansvar for at give det brugte nyt liv.

Dansk Affaldsforening, der repræsenterer kommuner og affaldsselskaber, vil derfor have indført et udvidet producentansvar.

- Når vi om kort tid beder borgerne om at sortere tekstilerne og siger til dem, at det nytter, så har vi brug for, at der kommer noget fornuftigt ud af det, siger Mikkel Brandrup, der er direktør i foreningen.

Tekstilsorteringen er en del af den affaldsplan, som blev vedtaget af Folketinget i sommer.

Med den skal affald fra 2021 sorteres i ti forskellige fraktioner, hvoraf tekstilaffaldet fra 2022 bliver den ene.

Står det til Dansk Affaldsforening, skal mindst 55 procent af de brugte tekstiler fra husholdninger og virksomheder genbruges og repareres, så det kan blive solgt videre, måske i butikker, som i dag sælger nyt tøj.

- Det handler om, at branchen eksempelvis skal give forbrugerne mulighed for at leje tøjet og få det ødelagte repareret i stedet for at købe nyt.

- Men også om med lavere afgifter at tilskynde til at producere tøj med længere levetid. Omvendt skal dem, der producerer tøj, der hurtigere bliver til affald, betale mere, siger Mikkel Brandrup.

Dertil skal branchen have et medansvar for at udvikle metoder til genanvendelse af det tøj, som er for dårligt til at blive solgt som genbrug.

- Det kræver ny teknologi. Og derfor håber vi på et samarbejde mellem kommuner, affaldsselskaber og industrien, så vi får udviklet de løsninger, der skal til, siger han.

Miljøminister Lea Wermelin (S) er lydhør over for forslaget:

- Tøj er en af de mest miljøbelastende industrier, og derfor skal vi kigge på, hvordan vi får genbrugt og genanvendt mere. Producentansvar er et godt redskab til at sikre en mere cirkulær produktion.

- Men det er for tidligt at sige, hvordan det præcis skal gøres, siger Lea Wermelin.

Hos Dansk Mode og Tekstil, der er organisationen bag den danske tøjbranche, er CSR- og bæredygtighedschef Marie Busck positiv over for et udvidet producentansvar.

- Vi ser kasserede tekstiler som en ressource, og vi vil rigtig gerne samarbejde om at finde en løsning. Det kan være reparation, gensalg og leje af tøj.

Forslaget om at belønne bæredygtige brands med lavere afgifter er en mulighed. Men det forudsætter en nærmere definition, og den skal landene i EU finde i fællesskab.

- Langt de fleste virksomheder opererer i flere markeder, og derfor skal det gøres på samme måde i alle lande, siger Marie Busck.

/ritzau/