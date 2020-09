Aflyste fodboldkampe giver færre penge i kassen hos Danske Spil

Danske Spils indtægter er faldet 200 millioner kroner i første halvår. Aflyste sportsbegivenheder koster.

Danske Spil har fået færre penge i kassen i første halvdel af 2020, hvor coronavirusset har påvirket dele af spilleselskabets forretning - herunder særligt Oddset.

Samlet er indtægterne fra spillerne faldet cirka 200 millioner kroner til 2,3 milliarder kroner. Det viser Danske Spils regnskab for første halvår.

Det er kommet færre penge fra forretningsområdet Danske Licens Spil, der tæller odds, tips, kasino og poker.

Det skal ses i lyset af mange aflyste sportsbegivenheder gennem foråret, som har betydet, at der har været langt færre kampe at spille på.

Samtidig er der kommet markant færre penge ind fra fysiske spilleautomater. Til gengæld har flere spillet med i de store lotterier - herunder især Eurojackpot.

- 1. halvår 2020 har på alle måder været udfordrende - også for Danske Spil. Covid-19 lukkede for sportskampe over hele kloden og reducerede udbuddet af væddemål på sport markant, siger Peter Christensen, bestyrelsesformand i Danske Spil.

- Samlet set er det lykkedes for Danske Spil at fastholde en tilfredsstillende omsætning på kasino og især på lotterierne, der har været begunstiget af flere store præmiepuljer, siger han i en kommentar til regnskabet.

Danske Spils overskud lyder i første halvdel af 2020 på 794 millioner kroner. Det er et fald på 24 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år.

Danske Spil har for at dæmme op for de færre indtægter blandt andet skåret i sit budget på markedsføring og reklamer.

For hele året forventer Danske Spil at tjene 1,3-1,4 milliarder kroner.

Staten ejer 80 procent af Danske Spil, mens Danmarks Idrætsforbund og DGI hver har ti procent af aktierne.

/ritzau/