Aftalerne begynder at rulle ind for dansk bildesigner i USA

Henrik Fiskers amerikanske selskab skal levere op til 700 elektriske biler til britisk kunde i 2023.

Den danske bildesigner og iværksætter Henrik Fiskers amerikanske selskab Fisker Inc. har indgået aftale om at levere op til 700 elbiler til det britiske baserede Onto i 2023.

Det oplyser selskabet tirsdag.

Aftalen drejer sig om Fiskers første køretøj, Ocean SUV, som Onto vil udleje til kunder på en abonnementsordning.

Modellen er endnu ikke sat i produktion, men Fisker oplyste i december, at det canadiske Magna International skal fremstille Ocean SUV i Europa.

Tirsdag oplyste Fisker Inc., at tidsplanen om at indlede produktionen i fjerde kvartal i år indtil videre holder. Den endelige produktionsversion vil blive fremvist i november på et bilshow i Los Angeles.

Fredag fik Fisker Inc. en aftale på plads med Foxconn fra Taiwan om sammen at bygge elbiler på en fabrik i USA.

Bilerne skal prismæssigt ligge i den mere overkommelige ende med en grundpris på under 30.000 dollar. Målet er at påbegynde produktion i slutningen af 2023.

Foxconn er verdens største kontraktvirksomhed inden for elektronik. Foxconn samler blandt andet iPhones for Apple, men har et ønske om at udvide sine forretningsområder med især elektriske biler, robotter og digitale produkter til sundhedssektoren.

Fisker Inc. er en blandt mange nye selskaber i USA, der håber på en dag at kunne udfordre Tesla.

Selskabet med hovedsæde i det sydlige Californien er stiftet af Henrik Fisker, der også er administrerende direktør.

