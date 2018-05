Air France KLM's chef træder tilbage efter medarbejder-nej

Chefen for Air France-KLM, et af europas største flyselskaber, har sagt op efter tabt afstemning.

Air France-KLM's topchef, Jean-Marc Janaillac, siger op efter ansatte i Air France stemmer nej til nyt lønforslag. Det skriver selskabet på sin hjemmeside.

Selskabet, der er et af Europas klart største luftfartsselskaber, har i en længere periode været ramt af strejker, der har kostet det dyrt.

Selskabet har derfor fremlagt et forslag til en lønpakke, der ville give en lønstigning på syv procent over fire år.

- Mellem 26. april og 4. maj har Air Frances 46.771 ansatte kunne tilkendegive deres mening via en elektronisk afstemning.

- Med en deltagelsesproces på 80,33 procent har 55,44 procent af de ansatte stemt nej, skriver Air France-KLM i en pressemeddelelse.

De ansatte strejkede i april i 13 dage, hvilket førte til mange aflysninger og et økonomisk tab for Air France-KLM på 300 millioner euro - 2,2 milliarder kroner.

Air France-KLM's ledelse har efter afstemningen trukket deres tilbud tilbage.

- Som Jean-Marc Janaillac har meddelt, vil han drage sine personlige konklusioner af resultatet. Han vil indkalde til et møde i bestyrelsen den 9. maj og indgive sin opsigelse.

- Det vil blive deres ansvar at tage de nødvendige tiltag for at sikre fortsættelsen af gruppen, skriver Air France-KLM i meddelelsen.

Jean-Marc Janaillac blev bestyrelsesformand og administrerende direktør for Air France-KLM i 2016, hvor han kom fra en topstilling i transportfirmaet Transdev.

De ansatte i Air France kræver markante lønstigninger efter at være gået uden i seks år. Et af de krav, der har været fremme, lyder på en lønstigning på over fem procent alene i 2018.

Strejkerne har sat sine spor i Air France-KLM's økonomi og aktiekurs. Sidstnævnte er siden årsskiftet faldet med 42 procent til 8,10 euro.

/ritzau/