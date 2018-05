Airbnb boomede under ishockey-VM

Airbnb fortæller om stor aktivitet under ishockey-VM. Selskabet vil dog ikke svare på, hvor pengene går hen.

Airbnb løfter efter VM i ishockey, der blev spillet i Danmark i maj, sløret for, hvor mange gæster der brugte portalen til at finde et sted og overnatte.

Selskabet fortæller, at der blev brugt millioner af kroner i perioden. Hvor Airbnb's del af de penge gik hen, har selskabet dog ikke svaret på.

Ifølge Airbnb besøgte 44.856 gæster København og Herning i perioden fra den 3. til den 20. maj, hvor VM blev afholdt. Det var 13.365 flere end i samme periode sidste år. Selskabet fortæller, det indbragte værterne 45 millioner kroner.

- Delingen af private hjem bidrager til lokaløkonomien, når byer afholder store events, og hvor store mængder turister valfarter til områderne.

- Airbnb's særlige platform kan hjælpe byer med til nemmere at håndtere de store mængder gæster med eksisterende ressourcer - folks hjem, skriver Pieter Guldemond, Public Policy Manager Nordics hos Airbnb, i en pressemeddelelse.

Selskabet er mindre meddelsomt, når det kommer til, hvad der sker med dets andel af de penge.

Ifølge Financial Times tager Airbnb 9-15 procent af betalingen i gebyr til sig selv.

Hvis udlejerne under VM har tjent 45 millioner kroner har Airbnb i samme periode altså tjent mellem 4,1 og 6,8 millioner kroner.

Selskabet fortæller i pressemeddelelsen, at den gennemsnitlig udlejer tjener 15.500 kroner om året. Sidste år var der 31.000 aktive udlejere i Danmark. Med en servietudregning giver det en indtægt til Airbnb på 43 til 72 millioner kroner årligt.

Airbnb har selskabet Airbnb Denmark registreret i Danmark. Det havde en omsætning på 1,3 millioner kroner i 2017 og intet nævneværdigt skattepligtigt overskud. Det er dog et selskab, der tager sig af marketing, og ikke modtager pengene fra udlejning.

Ritzau har siden den 14. maj spurgt Airbnb om, hvor indtægterne fra Danmark bliver bogført og beskattet. Airbnb har endnu ikke svaret.

Ifølge Financial Times omsatte Airbnb globalt for 3,5 milliarder dollar i 2017 og fik et resultat på små 100 millioner dollar.

/ritzau/