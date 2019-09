Airbnb vil på børsen i 2020

Den omstridte udlejetjeneste Airbnb planlægger en børsnotering i 2020, skriver selskabet på sin hjemmeside.

Boliglejeportalen Airbnb vil gå på børsen i 2020. Det skriver selskabet i en kort meddelelse på sin hjemmeside.

Der har længe været spekuleret i en børsnotering for selskabet, der er blevet stort verden over, men samtidigt har fået meget kritik for sine skatteforhold og sine skattebetalinger.

- Airbnb har i dag annonceret, at det forventer at blive et offentligt handlet selskab i løbet af 2020, skriver selskabet kortfattet i en nyhed på sin hjemmeside.

Selskabet har tidligere luftet ideen om at gå på børsen. Tidligere i år skrev erhvervsmediet Bloomberg, at det er vurderet til at gå på børsen til en værdi på 31 milliarder dollar.

Tidligere på ugen kunne Airbnb annoncere, at selskabet havde en omsætning på mere end en milliard dollar i andet kvartal 2019.

Det er blot anden gang i selskabets historie, at omsætningen i et kvartal runder en milliard dollar.

Selskabet har endnu ikke offentliggjort et regnskab for hele 2018.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters havde Airbnb i 2017 en omsætning på 2,5 milliarder dollar - knap 17 milliarder kroner. Det var en stigning på mere end 50 procent sammenlignet med 2016.

Airbnb har endnu ikke offentliggjort overskuddet for andet kvartal i 2019.

Til gengæld hævder selskabet, at dets værter har tjent mere end 80 milliarder dollar - 540 milliarder kroner - ved at udleje deres boliger gennem tjenesten, siden den blev lanceret.

Samtidig bryster selskabet sig over at have mere end syv millioner annoncer fordelt på over 100.000 byer i hele verden.

