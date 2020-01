Airbnbudlejning vokser nu også i mindre byer

Udlejningstjenesten Airbnb bliver ved med at vokse i Danmark. Nye regler ser ikke ud til at have ændret noget.

Udlejningstjenesten Airbnb fortsatte trods nye regler sin vækst i Danmark sidste år. Der er flere udlejere end nogensinde, og de udlejer flere værelser end nogensinde før.

Det viser nogle udvalgte tal, som Airbnb har valgt at sende ud. Derfor er det ikke alle tal, der er tilgængelige.

I de tal, der er sendt ud, oplyser Airbnb, at der 1. november var mere end 70.000 danske udlejere gennem tjenesten. Det er mere end nogensinde før.

I alt har Airbnb løftet antallet af bookinger i Danmark fra omkring en million i 2018 til 1,1 million i 2019.

2019 var et lidt særligt år, fordi der halvvejs igennem året trådte nye regler i kraft. Her er der blandt andet et loft på antallet af dage, hvor udlejere må leje hele deres bolig ud.

Samme loft gælder dog ikke, hvis man kun udlejer et værelse. Læser man i tallene, er der dog ikke meget, der tyder på, at udlejere har sat et værelse til leje i stedet for hele boligen for at komme rundt om reglerne.

Airbnb oplyser, at andelen af værelser kontra hele boliger på Airbnb faldt en lille smule, da de nye regler trådte i kraft. Før 1. juli var 21 procent af udbuddet på Airbnb værelser - efter 1. juli var det 20 procent.

Til gengæld tyder noget på, at de brugere af Airbnb i Danmark, der lejer et værelse ud, har fået appetit på mere. I gennemsnit blev hvert værelse udlejet en halv dage mere om året i 2019 end i 2018.

Modsat har udlejere af hele boliger i gennemsnit udlejet deres hjem i 21 dage i 2019, hvilket er en dag mindre året før.

Ifølge de nye regler ligger loftet på, hvor mange dage du må udleje hele din bolig på 70 dage, medmindre boligen ligger i en kommune, der har givet dispensation på op til 100 dage.

I de tal, som Airbnb har valgt at udsende, tyder noget på en anden tendens: De steder tjenesten vokser mest, ligger langt fra de store byer.

Eksempelvis er Løgumkloster, Rødbyhavn og Vojens på listen over de byer, hvor der er sket den største stigning i udlejninger.

Tidligere har hotelbranchens organisation, Horesta, advaret mod, at det kan komme til at koste små overnatningssteder områder dyrt, hvis Airbnb breder sig ud af de større byer såsom København og Aarhus.

/ritzau/