Styrtdyk på børsen i USA udløste handelsstop

Da de amerikanske børser åbnede torsdag var det med så store fald, at handlen blev suspenderet i et kvarter.

Det amerikanske aktiemarked i USA faldt voldsomt, efter det åbnede torsdag. Handlen på børserne i USA blev derfor suspenderet i 15 minutter.

Det brede S 500-indeks gled tilbage med hele 7 procent, og det samme gjorde det store industritunge Dow Jones-indeks. Nasdaq, der overvejende har de store teknologiaktier, bakkede også med 7 procent.

De massive kursfald medførte altså et handelsstop. Reglerne om handelsstop er til, for at der ikke skal opstå panik. Handlen genoptages efter et kvarter.

Hvis aktieindekset S 500 falder med syv procent på en dag, bliver al handel sat på pause i 15 minutter.

På de amerikanske aktiemarkeder er der nogle mekanismer på plads, der suspenderer handlen kortvarigt i tilfælde af store fald.

Faldet kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, onsdag aften efter børslukning annoncerede en stribe tiltag til at modvirke spredningen af coronavirus.

I onsdagens handel blødte de amerikanske aktier også kraftigt. Her faldt de tre ledende indeks mellem 4,7 og 5,9 procent.

Det danske aktiemarked har indtil videre også haft en hård dag. Det ledende danske indeks, C25, falder fredag eftermiddag 7,3 procent.

/ritzau/