Aktieinvestorer drager et lettelsens suk efter midtvejsvalg

En splittet kongres i USA er okay for aktiemarkedet, der helst ikke havde set Demokraterne få et godt valg.

Aktiemarkederne reagerer positivt på nattens midtvejsvalg i USA.

Børserne i Europa stiger på den gode side af én procent onsdag morgen. I Danmark stiger C25-indekset 1,7 procent.

Fremgangen skyldes, at resultatet var som forventet, og Demokraterne ikke løb af med den totale sejr.

- Der er en form for lettelse over, at valget faldt nogenlunde ud som forventet, og at man i den her omgang kan stole på meningsmålingerne, siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

- Vi har haft nogle negative oplevelser tidligere, og derfor er investorerne tilfredse med, at udfaldet ikke overrasker, siger han.

Han henviser til, at aktiemarkedet blev taget på sengen under det britiske EU-valg og det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Her ramte meningsmålingerne helt skævt i forhold til resultaterne.

Resultatet af nattens valg i USA betyder, at Donald Trumps parti, Republikanerne, mister sit flertal i Repræsentanternes Hus til Demokraterne.

Til gengæld beholder partiet flertallet i de andet politiske kammer, Senatet.

Aktiemarkedet har det seneste år nydt godt af flere af de politiske reformer, Donald Trump har gennemført.

Det gælder blandt andet en massiv skattereform, der har sænket skatten for virksomheder.

Desuden har han lempet reglerne på en række områder, der også kommer virksomhederne til gode.

Hvis Demokraterne havde vundet begge kamre, var der risiko for, at noget af den lovgivning kunne blive rullet tilbage.

Det ville have været negativt for aktiemarkedet. Det forklarer Ib Fredslund Madsen, der er chefstrateg hos Jyske Bank.

- Den hårdknude, der er opstået i Kongressen, er måske slet ikke så dårlig for aktiemarkedet.

- Selv om det forsinker lovarbejdet, betyder det også, at der måske heller ikke bliver gennemført noget dårligt, siger han.

