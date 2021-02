Aktive købere gav dobbelt så lang minkauktion som planlagt

Årets første minkauktion skulle egentlig vare tre dage. Aktive købere betød, at det endte med det dobbelte.

Der var rift om minkskindene på årets første auktion. Den skulle egentlig kun vare tre dage, men den endte med at vare dobbelt så længe på grund af meget aktive købere.

Det oplyser pelsauktionshuset Kopenhagen Fur, der er verdens største, i en pressemeddelelse.

Den store efterspørgsel betød, at prisen på minkskind tog et gevaldigt spring. Gennemsnitsprisen på danske minkskind nåede 284 kroner på auktionen. Det er 79 procent mere end de sammenlignelige varer i september 2020.

Ifølge administrerende direktør Jesper Lauge Christensen er pelsbranchen præget af store udsving. De sidste otte år er prisen svinget mellem 225 og 1000 kroner for et skind.

Den toppede seneste i 2013 og er siden faldet. Men nu er udbuddet igen lavere end den globale efterspørgsel, efter at produktionen er faldet på verdensplan.

- Der har tilmed været en meget stærk detailsæson i Asien og i Nordamerika og i dele af Europa, så pelsfabrikanterne oplever stigende efterspørgsel fra forbrugerne og færre skind på markedet, siger han i meddelelsen.

Regeringen besluttede i november sidste år, at alle mink skulle aflives af frygt for et muteret coronavirus, som viste nedsat følsomhed over for antistoffer - og dermed potentielt en vaccine.

Det kom senere frem, at lovgrundlaget ikke var på plads, men det kom det, og 15. januar trådte et forbud mod minkhold i kraft. Det gælder frem til 31. december i år.

Ifølge Jesper Lauge Christensen har lukningen af dansk minkavl været med til at løfte priserne. De vil formentlig blive endnu højere, når de sidste danske skind af høj kvalitet sælges i år og næste år, vurderer han.

- Vi har en unik vare på hylderne, som nu desværre ikke længere produceres, siger direktøren.

Der blev solgt to millioner minkskind på auktionen, som var den første af fire hos Kopenhagen Fur i 2021.

Der er 12 millioner minksind tilbage i udbuddet. Den næste auktion afholdes den sidste del af april.

/ritzau/