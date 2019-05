Aldi tabte næsten 400 millioner i Danmark i 2018

De danske Aldi-butikker har givet underskud siden 2010. De seneste ni år har givet minus på 1,9 milliarder.

Dagligvarekæden Aldi havde et hårdt 2018 i Danmark, der bød på det niende underskud på stribe.

Aldis 180 danske butikker gav sidste år et minus på 381 millioner kroner. Resultatet er en forværring fra 2017, hvor kæden tabte 326 millioner kroner.

Det oplyser Aldi Danmark i en pressemeddelelse.

Aldi-direktør Finn Tang fortæller, at underskuddet er større end ventet.

Det kommer dog ikke bag på ham, at året har givet tab, da Aldi har investeret tungt i et nyt butikskoncept, ansat flere folk og lavet nye tiltag på kampagner.

- Resultatet er ikke tilfredsstillende, men det er en lang og omfattende rejse, som vi er i gang med, så det kommer ikke som en overraskelse.

- I 2018 gennemførte vi store dele af vores nye butikskoncept - en proces som vi påbegyndte i 2017. Samtlige butikker er blevet moderniseret og har fået et omfattende løft, siger Finn Tang i en pressemeddelelse.

Han siger, at Aldi ikke har forventninger om, at resultaterne vender lige foreløbigt, men at kæden har stor tiltro til, at det vil virke på længere sigt.

Aldi har ikke haft overskud i sine danske butikker siden 2009, og samlet set har kæden tabt 1,9 milliarder kroner fra 2010 og frem.

Finn Tang beretter samtidig om stor konkurrence på det danske marked, hvor en lang række spillere kæmper om forbrugernes dagligevarekøb.

- Vi er rustet til den kamp, og vi er allerede begyndt at søge efter ejendomme til nye butikker.

- Vi står med en stærk strategi, der i løbet af de kommende år leverer et langt bredere kvalitetsvaresortiment og en lækker butiksoplevelse.

- Jeg er sikker på, at vi over de næste år vil opleve en kundetilstrømning, men det tager tid, siger Finn Tang i en pressemeddelelse.

Aldi har været i Danmark siden 1977. Aldi beskæftiger omkring 2500 ansatte herhjemme.

/ritzau/