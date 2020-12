Alle erhvervsrejser betragtes fra mandag som nødvendige

Udenrigsministeriet lancerer flere initiativer, der skal forbedre erhvervsrejsendes arbejde i udlandet.

Skal danske virksomheder møde en ny kunde eller servicere en maskine i udlandet, så kan deres medarbejdere fra mandag tage af sted til hele verden.

Udenrigsministeriet ændrer således formuleringen i rejsevejledningerne, så det fremgår, at alle erhvervsrejser som udgangspunkt betragtes som nødvendige rejser.

Det fremgår af en meddelelse fra Udenrigsministeriet.

Ændringen er et af flere initiativer, som Udenrigsministeriet lancerer for at forbedre vilkårene for erhvervsrejsende og dansk erhvervsliv.

- Hvis dansk eksport skal genstartes, er det afgørende, at for eksempel danske rejsemontører, salgsmedarbejdere og andre erhvervsrejsende nemmere kan rejse ud på forsvarlig vis, skriver ministeriet i meddelelsen.

Ud over vejledningsændringen bliver det muligt for erhvervsrejsende at tage en kviktest umiddelbart efter hjemkomst til Danmark. Er den negativ, kan man gå tilbage på arbejde.

Det anbefales fortsat, at man stadig tager endnu en test efter fire dage.

Derudover oprettes der en webbaseret hotline for virksomheder. Hotlinen skal give svar på konkrete spørgsmål en virksomhed må have om et givent land - for eksempel vedrørende karantæneregler eller krav til test.

Virksomheder med spørgsmål vil få svar indenfor 24 timer.

Hos Dansk Industri er man begejstret for initiativerne, som man har arbejdet for længe.

- De omfattende restriktioner både i Danmark og i resten af verden har sat en stopper for mange erhvervsrejser og gjort det svært at rejse ud og vinde nye ordrer hjem til Danmark.

- Men vi skal hele tiden afsøge nye muligheder for at holde vores samfund og arbejdspladserne i gang. Initiativet fra udenrigsministeren er absolut en god hjælp, siger Michael Svane, der er branchedirektør hos Dansk Industri, i en pressemeddelelse.

Initiativerne gælder fra mandag klokken 06.00. Ministeriet understreger, man altid fortsat skal være opmærksom på symptomer og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

/ritzau/