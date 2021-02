Amazon-stifter stopper som topchef efter rekordår

Amazon øgede sin omsætning med 38 procent i 2020, hvor coronapandemien satte fut i salget.

Amazon-stifter Jeff Bezos stopper som topchef og bliver bestyrelsesformand.

Han overlader roret til Andy Jassy, der er en del af direktionen. Skiftet vil ske i tredje kvartal. Det oplyser Amazon i en meddelelse.

Jeff Bezos varsler sin afgang som topchef i forbindelse med et årsregnskab for 2020, der viser, at Amazon har nået nye højder.

Sidste år øgede Amazon omsætningen med 38 procent til 2383 milliarder kroner.

Amazon har nydt godt af coronapandemien, da mange forbrugere har købt på nettet, mens fysiske butikker har været nedlukket dele af 2020.

Amazon tjener størstedelen af sine penge ved at sælge varer over nettet, hvor man kan købe praktisk talt alt.

Det højere salg betyder også, at Amazons overskud er omtrent fordoblet til 131,5 milliarder kroner.

Modsat andre dele af erhvervslivet har Amazon hyret i stor stil gennem 2020, hvor koncernen rundede en million ansatte.

Ved udgangen af december havde Amazon 1,3 millioner på lønningslisten, hvilket er 500.000 flere end for et år siden.

Jeff Bezos stiftede Amazon i 1994, og det har gjort ham til mangemilliardær.

Indtil for nylig har han været verdens rigeste, men han blev i januar overhalet af Elon Musk, stifteren af Tesla.

Jeff Bezos' formue er vurderet til 1160 milliarder kroner ifølge Bloomberg Billionaire Index.

Han siger i en kommentar til regnskabet, at han ser tiden som den rette til at give stafetten videre til Andy Jassy.

- Amazon er, hvad det er, på grund af opfindelser. Vi gør vanvittige ting sammen og gør dem normale.

- Når man ser på vores finansielle resultater, er det, du rent faktisk ser, de langsigtede resultater af opfindelser.

- Lige nu har Amazon aldrig været mere opfindsom, og derfor ser jeg det som det rette tidspunkt til denne overgang, siger han i en kommentar til regnskabet.

Bezos' efterfølger, Andy Jassy, er lige nu direktør for Amazon Web Services, der er Amazons' forretningsdel for it-tjenester.

Det er for eksempel dataopbevaring, hvor man kan betale for at have store mængder data liggende, som man kan tilgå på nettet.

Andy Jassy har været hos Amazon siden 1997.

/ritzau/